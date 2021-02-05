Известный рок- музыкант Александр Грата готовит музыкальный подарок к 100-летию Республики

Александр Грата — известный рок- музыкант, поэт, вокалист и наш земляк, чьи песни исполняют Лайма Вайкуле, Григорий Лепс и другие звезды, готовит музыкальный подарок к 100-летию Республики. Об этом уроженец Воркуты рассказал в прямом эфире «Юргана» в программе "Детали. Неформат". Александр Грата — легендарная не только для воркутинцев личность. Многие помнят его ещё по рок-группе «Alter Ego». Именно с него он начинал в 90 годы свою музыкальную деятельность.