Грибабас СТАЙЛ СТРИМ-ДРИМ

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

🔵 Привет изподвыподверта 99 руб.

🔵 Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Рассказать историю из жизни 99 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🔵 Порвать футболку на себе 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Вылить на голову Джона 0,5 литра подсолнечного масла 1500 руб.

🔵 Высыпать на голову Джона 3 стакана муки 1500 руб.

🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.

🔵 Грибабас отправляется на такси туда и обратно покататся, разговаривает с водителем, всё записывается на видеокамеру, только звук, камера лежит на заднем сиденье включенная. 5000 руб.

🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1Х. Грибабас танцует под 3 любимые песни (один из красных шаров).

2Х. Грибабас ест мороженку в честь себя (один из красных шаров).

3Х. Грибабас слушает тост Джона с безалкогольным пивом (один из красных шаров).

4Х. Грибабас играет в беспроигрышную лотерею (один из красных шаров).

5Х. Джон рисует сигну в честь Грибабаса.(один из красных шаров).

1. Сценка Грибабас и Клюкер ракетостроители, обсуждают новые планы.

2. Кому короткая спичка, на попу кастрюлю, на руки поварёшку и сито, на грудь тарелку и ходить 5 минут со словами: Я РОБОТ ПОВАР, Я НУЖЕН В КАЖДОЙ СЕМЬЕ..

3. Грибабас и Джон плавают на полу.

4. Большая сигна донатеру.

5. Грибабас кидает в бутылку носком, всего 5 бутылок, за попадание 100 руб.

6. Танец в костюмах КИГУРУМИ.

7. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

8. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.

9. Медленный танец Грибабаса с подушкой.

10. Зажигаем свечу в честь донатера.

11. Угадать слова на спине.

12. Стримеры делают что хотят 10 минут.

13. Джон разукрашивает лицо гуашью.

14. Дегустация нового напитка.

15. Шашлычки на огне.

16. Зрители заказывают два танца.

17. Выпить 3 яйца, кому короткая спичка.

18. Дегустация нового продукта.

19. Грибабас разукрашивает лицо

20. Зрителю 300 руб. на телефон.

21. Танец сиамские близнецы.

22. Джон с прищепками на ушах и носу 5 минут.

23. Грибабас держит во рту зубную пасту 5 минут.

24. Джон съедает ложку горчицы.

25. Грибабас угадывает стакан из трёх(в одном тысяча, в одном 100 руб и один пустой).

26. Лицо Грибабаса измазать сгущёнкой

27. Скороговорки.

28. Лицо Джона измазать сгущённым какао.

29. Караоке от Грибабаса.

30. Кто дольше прожонглирует двумя шариками.

31. Грибабас читает смешной стих.

32. Угадать напитки, 5 напитков.

33. Танец Эпидимиолога Грибабаса (под "Я не боюсь корону Лазарева или Доктор Петров")

34. Кому короткая спичка-косметичискую маску на лицо.

35. Привет изподвыподверта.

36. Вести стрим в образе пирата 15 минут.

37. Лапша на уши на 15 минут.

38. Грибабас угадывает продукт на ощупь и возможно на вкус.

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✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.25,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

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