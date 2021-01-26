Жители республики перевели мошенникам почти миллиард рублей.

Такие данные были озвучены на Коллегии республиканского МВД, где подводили итоги года. В 2020-ом полицейские Коми сделали упор на профилактику киберпреступлений. Как итог – их количество выросло незначительно, а вот по Северо-Западу отмечен скачек более чем в два раза. Выявлено почти на треть больше семейных дебоширов. Это, вероятно, связано с весенним режимом самоизоляции. Подросли и «аварийные показатели»: количество ДТП, число погибших и пострадавших. Аварий с участием пьяных водителей на треть больше прошлогодних показателей.