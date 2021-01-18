Запись в первые классы на 2021-22 учебный год начнется 1 апреля и продлится до 30 июня

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, сроки прима заявок сдвинуты – с 6 июля по 5 сентября. Подать заявление можно как очно, во всех образовательных организациях, так и онлайн – через сайт дети11.рф. В этом году наша Республика подключилась к федеральному пилотному проекту, который предполагает единую для всех регионов России электронную форму заявления на зачисление детей в первые классы через портал Госуслуг. Что важно, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательные учреждения, в которых обучаются их братья или сестры.