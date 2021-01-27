Владимир Уйба принял участие в конференции коми народа

Решение кадрового вопроса в отдельных отраслях экономики и социальной сферы должно оставаться приоритетом в работе властей, — об этом заявил Глава Коми Владимир Уйба на конференции коми народа. Она прошла в формате видеосвязи с Ижемским районом. Отмечено, кадровый дефицит остро ощущается во многих муниципалитетах республики. На местах необходимо усилить профориентационную работу с молодёжью, чтобы, получив профессию, выпускники возвращались в родной район.