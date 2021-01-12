Вековой юбилей отмечает Министерство финансов Коми.

Ровно сто лет назад в Республике был создан Комиссариат Финансов Автономной Зырянской Области «Коми». Впрочем, сама история финансов в регионе берет свое начало еще раньше, аж в 18 веке. В 1780 году было создано Усть-Сысольское казначейство, которое хранило и выдавало учреждениям по надобности казенные деньги и ведало продажей гербовой бумаги. Спустя годы министерство приобрело свое нынешнее название, увеличился штат сотрудников, задачи стали сложнее, но вот одно осталось неизменным – ответственность, с которой сотрудники министерства подходят к решению любой задачи.