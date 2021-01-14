В Эжве экоактивисты установили пластиковые контейнеры для разных видов отходов

Раздельно, чисто и компактно. Так собирают мусор в одном из домов Эжвинского района столицы. Экоактивисты по собственной инициативе установили пластиковые контейнеры для разных видов отходов, и нашли покупателей ценного вторсырья. Управляющая компания идею поддержала. Новую для региона практику раздельного сбора мусора в пределах одного домовладения оценила зампредседателя Правительства Коми Ирина Бахтина, курирующая это направление в Коми.