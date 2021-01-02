СКАЗОЧНАЯ РЫБАЛКА ОКУНЬ как из БОЧКИ СУПЕРКЛЁВ Часть 1 ГОРБАЧИ рвут леску 07.12.20

Вы выиграли миллион ! Вот это повезло, так повезло ! Эту рыбалку, можно сравнить именно с этим состоянием. 7 декабря с Иваном Григорьевичем попали на такой клёв окуня, о каком можно только мечтать. Тёплая безветренная погода, руки не мёрзнут, и крупный окунь словно сошёл с ума. Жадно хватает приманку даже без насадки. Один за одним, Словно как из бочки. Действительно сказочная рыбалка ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!