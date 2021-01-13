Сегодня сыктывкарский «Строитель» одержал победу над нижегородским «Стартом» — это была первая в сезоне по-настоящему домашняя игра – на собственном льду и в присутствии болельщиков. Двумя днями ранее Глава Республики Владимир Уйба подписал Указ о смягчении коронавирусных ограничений, разрешив допуск зрителей на Всероссийские соревнования на открытом воздухе. Это решение приветствовали болельщики, спортивные функционеры и конечно, сама команда.