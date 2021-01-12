Сегодня свой профессиональный праздник отмечают прокуроры — представители «государева ока». С праздником сотрудников поздравили главный прокурор Коми — Николай Егоров, представители общественности и власти. От имени Главы Республики поздравление произнес первый заместитель председателя Правительства региона Игорь Булатов. Особая роль прокурорских работников, отметил он, заключается в помощи государству – а именно в борьбе с коррупцией и надзоре за освоением бюджетных средств.