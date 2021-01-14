Сегодня Глава Коми Владимир Уйба внес изменения в Указ о повышенной готовности.

С завтрашнего дня разрешается проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей — при условии заполнения трибун не более чем на треть. Ранее был снят запрет на присутствие болельщиков на Всероссийских соревнованиях, проводимых на открытом воздухе. Вместе с тем, Указ продлевает приостановку на территории Коми проведение диспансеризации, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних до 12 февраля. До той же даты остается запрет на культурно-массовые и зрелищные мероприятия, работа досуговых и развлекательных организаций, в том числе детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов.