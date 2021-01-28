Новый проект запустила в Сыктывкаре некоммерческая организация «Сила жизни»

Высокие кожаные сапоги, меховое пальто и нарядное платье – не обязательно отдавать за такой наряд десятки тысяч рублей. Можно забрать бесплатно из «банка одежды». Такой проект запустила в Сыктывкаре некоммерческая организация «Сила жизни». Работают под девизом: нужно – возьми, можешь – отдай. В прошлом году организация стала победителем конкурса грантов Главы Коми и на выигранные деньги закупила контейнеры для сбора вещей. Голубые ящики теперь есть в пяти точках, от Эжвы до Выльгорта.