Михаил Рогачев: «История Коми края: это интересно?»

В 2011 году еженедельник «Молодежь Севера» при поддержке БНК запустил проект Experto Credite («Верьте опытному»). На разных площадках известные ученые, общественные деятели и политики читали публичные лекции на актуальные темы. С первой из них в СГУ выступил кандидат исторических наук Михаил Борисович Рогачев, который за 40 минут доказал увлекательность истории Коми. В память об удивительном рассказчике мы публикуем лекцию Михаила Рогачева «История Коми края: это интересно?».