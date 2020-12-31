Герои, которых мы привыкли видеть в кино, отличаются от настоящих, тех, кто среди нас. У них нет суперсилы, крутого костюма, маски. А вот опасности, с которыми они сталкиваются – реальны, в отличие от кино, их нельзя срежиссировать. В этом году было немало историй, когда наши земляки своими поступками вызывали гордость, благодарность и восторг. Один спас бабушку от лжебанкиров, другой вытащил из воды утопающего, третья – остановила на ходу автобус, когда его водитель скончался на месте.