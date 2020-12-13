На рыбалку с рыбой — это хорошая примета Часть 5 Отличный улов 07.12.20

Вот и пришла пора возвращаться домой. выезд получился просто замечательный. Четыре дня на природе, в лесной избе, на реке, пролетели незаметно. И в придачу этим положительным впечатлениям мы везём домой целый мешок рыбы. Улов получился просто шикарный. Так что примета, что нельзя брать рыбу на рыбалку, не сработала. Вышло наоборот. Рыба к рыбе ! Так что будем и впредь брать на рыбалку рыбу и блюда из рыб ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!