Крупнейшие компании Республики продолжают подводить итоги года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» 27 декабря досрочно выполнило годовой план товаротранспортной работы в объеме 320 триллионов 844 миллиардов кубометров газа на километр. Ожидаемое прогнозное значение товаротранспортной работы по итогам года — 325 триллионов кубометров. Ведется системная работа по повышению надежности эксплуатации газотранспортной системы, которая достигается за счёт плановых ремонтов. В течение нынешнего года выполнено 316 работ на линейной части магистральных газопроводов, отремонтировано 48 километров газопроводов, устранено более 1100 дефектов, 46 работ проведено на компрессорных станциях. За весь год предприятие «Газпром трансгаз Ухта» ни разу не допустило срывов поставки энергоресурса.