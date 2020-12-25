Количество незаконных рубок в Коми увеличилось в этом году на 5%

Но в целом объём нелегальной заготовки остаётся по-прежнему низким и незначительным по сравнению с большинством субъектов СЗФО. За этот год в Коми выявлено 155 случаев незаконной заготовки леса объёмом чуть более 2000 кубометров. По всем фактам приняты меры для установления и привлечения виновных лиц к ответственности. Размер причинённого вреда в общем составил 11 с половиной миллионов рублей, почти половину нарушители уже возместили.