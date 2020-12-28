Глава Коми встретился с участниками чемпионатов «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы»

Владимир Уйба встретился с участниками и педагогами-наставниками национальных чемпионатов «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». Наши команды успешно выступили на соревнованиях и теперь готовы брать новые вершины. Глава Коми вручил участникам награды, дипломы, благодарственные письма и денежные сертификаты, а также подчеркнул, что такие результаты – не только повод для гордости, но и пример для подражания. Отдельно Владимир Уйба отметил и роль наставничества.