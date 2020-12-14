Данные по коронавирусу на 14 декабря

За сутки в Коми плюс ещё 291 подтвержденный случай заражения COVID-19. Вылечились 335 человек. В активной фазе – 3116 пациентов.

Столь высокие показатели выявляемости – это итог ранней диагностики и организация масштабного тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Этим, к слову, могут похвастаться далеко не все регионы нашей страны. Между тем, первичное выявление вируса позволяет лечить болезнь на ранней стадии, избегая тяжелых осложнений и смертности. Об этом подробно рассказал Глава Коми, отвечая на вопросы жителей республики.