Завтра на сцене Коми Республиканской филармонии состоится премьера

Завтра на сцене Коми Республиканской Филармонии – премьера театрализованной программы «Священная война. Великая Победа». Этот уникальный проект, созданный при поддержке гранта Главы Коми, должен был пройти на главной площади столицы еще 9 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на осень. В постановке принимают участие танцоры и солисты хоровой группы Государственного ансамбля «Асья Кыа», заслуженные артисты Коми Игорь Маткаримов, Дмитрий Уляшев, а так же Илья Пятков, Владислав Косарев, Анеш Джанелидзе и другие.