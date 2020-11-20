В Сыктывкаре прошёл предпремьерный показ документального фильма «Русский Страдивари»

В Центре культурных инициатив ЮГОР прошёл предпремьерный показ документального фильма «Русский Страдивари» о непревзойденном мастере-балалаечнике, нашем земляке Семене Налимове. На просмотр и обсуждение собрались музыканты, артисты, историки, краеведы и родственники самого Налимова. Работа над фильмом продолжалась полтора года, съемочная группа телеканала «Юрган» совершила целую балалаечную телеэкспедицию по маршруту Москва – Тверская область – Санкт-Петербург – Выльгорт.