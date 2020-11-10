Сыктывкарский «Строитель» продолжает удивлять спортивных экспертов и радовать своих болельщиков. Сегодня в Ульяновске, со счетом 5-1 наша команда обыграла казанское «Ак Барс – Динамо», к слову, последний раз подобное случалось 14 лет назад. В составе «Строителя» дубли оформили Алексей Ничков и Артём Лихачев, еще один гол на счету Алексея Башарымова. Добавлю, это вторая крупная победа «Строителя» в рамках Чемпионата страны, ранее со счетом 11-2 сыктывкарцы обыграли ульяновскую «Волгу». Следующий матч Чемпионата России наша команда проведет с армейцами из Хабаровска 14 ноября.