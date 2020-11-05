Мастером 2019 года в Коми стал преподаватель колледжа культуры имени Чисталева Александр Выборов

Члены жюри республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов высокого оценили его работу – скульптуру-рельеф из дерева «Жар-птица». Всего за звание лучшего боролось более 180 мастеров из разных уголков республики. Конкуренцию им составили и три десятка умельцев из Вологодской области. Изначально наградить победителей должны были в феврале. Но из-за пандемии церемонию переносили. И вот она, наконец, состоялась – в онлайн-формате.