Французский бренд выпустил парфюм с запахом леса Коми

Знают ли жители Коми, как дорого они пахнут? А это почти 109 евро за 75 миллилитров. Французский бренд Buly 1803 выпустил парфюм с запахом леса Коми. Как отмечается на странице в Инстаграм компании, это уникальный аромат на основе воды, минеральных и древесных эссенций, усиленный нежным мхом соснового леса. Правда, само описание запаха более романтичное – цитата: «Зима истекает в волосах Василисы между березками и осинами, замороженными морозным мечом, как на рисунках Ивана Билибина. Аромат леса с нотками зелени и минералов, хрустящей сосновой корочкой от инея, золотисто-золотистый с медом из подснежников и мха».