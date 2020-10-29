Первый лёд 2020 — 2021 Экстремальное открытие сезона Часть 1

И всё таки это свершилось ! Несмотря на потепление, дождь и плюсовую температуру, открытие зимнего сезона 2020 — 2021 состоялось. И пусть при помощи лыж и резиновой лодки. И пусть возле лунки прогибался лёд. Но первая рыбка из подо льда поймана. И не одна. Всё закончилось благополучно и без купаний Вся наша команда вернулась домой в целости и сохранности, все живы — здоровы, и с хорошим уловом ! И с прекрасным настроением ! Хотя адреналинчику мы хапнули сполна ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!