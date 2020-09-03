Владимир Уйба провёл расширенное заседание Совета по культуре и искусству.

Прошло оно в Финно-угорском этнокультурном парке. Исполняющий обязанности Главы Коми обсудил с руководителями учреждений культуры и представителями творческих союзов вопросы подготовки к столетию республики и перспективы развития отрасли. Так, республика задала высокий темп по реализации нацпроекта «Культура». В июле этого года при участии замминистра федерального профильного ведомства Ольги Яриловой был открыт социокультурный центр в селе Подчерье Вуктыльского района. Ещё два в рамках нацпроекта будут открыты до конца этого года в Сысольском и Сосногорском районах.