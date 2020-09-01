Торжественное открытие cоциокультурного центра в посёлке Чиньяворык Княжпогостского района

В поселке Чиньяворык Княжпогостского района при поддержке компании РУСАЛ открылся социокультурный центр.

Торжественное открытие состоялось 26 августа. На церемонии присутствовали врио Главы Республики Коми Владимир Уйба, директор по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Яков Ицков, глава-руководитель администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов, управляющий директор предприятия «Боксит Тимана» Юрий Иванов, министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов и другие официальные лица

Открытия досугового центра в поселке ждали шесть лет. В 2014 году старое здание сгорело. Сейчас в поселке Чиньяворык появился современный социокультурный центр площадью 282 квадратных метра, с библиотекой и зрительным залом на 49 мест.

https://rkomi.ru/news/86271/