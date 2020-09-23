Владимир Уйба поздравил с избранием депутатов Госсовета Республики Коми VII созыва.

Сегодня, 23 сентября, состоялось первое заседание I сессии Государственного Совета Республики Коми VII созыва. Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба пожелал новоизбранному составу депутатского корпуса эффективной работы во благо региона и в интересах жителей.

«В этом созыве в состав Государственного Совета вошли представители сразу шести партий. Я надеюсь, что, несмотря на различные политические взгляды и предвыборные программы, депутатский корпус станет единой командой, которая принимает решения во благо республики, в интересах людей здесь живущих. Я желаю вам оправдать доверие избирателей, чаще выезжать на территории и слышать мнение людей, быть максимально открытыми и доступными для жителей республики», — отметил В. Уйба.

Врио Главы Республики Коми подчеркнул, что перед исполнительной и законодательной властью сегодня стоят непростые задачи по комплексному развитию республики, по реализации национальных проектов и других задач, поставленных Президентом России.

«Серьёзные качественные изменения в экономике и социальной сфере республики возможны только при нашей с вами активной совместной работе, — подчеркнул Владимир Уйба. – Уважаемые депутаты, работы предстоит много, времени для раскачки нет. Жители республики рассчитывают на вас и ждут эффективной работы. Я желаю вам в этом успехов!»

https://rkomi.ru/news/86790/