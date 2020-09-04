Общественники Коми обсудили вопрос проблемы развития сельских поселений.

Главным вопросом для обсуждения стало развитие сельского хозяйства и внутреннего туризма, проблемы ветхого жилья и инфраструктуры на селе, а также сохранение этнокультурной самобытности народа Коми. Одним из нынешних трендов, способствующих развитию сел, стала мода на «корпоративы в глубинке». Интерес у жителей городов в первую очередь вызывают аутентичность и хорошая сохранность окружения, напоминающая 19 век. Поддержка внутреннего туризма на высшем уровне тоже играет свою роль.