На рыбалку с баяном Часть 4 Из лета в осень

Что может быть лучше,чем проснуться от первых лучей солнца в рыбацкой избе на берегу великой реки Печоры. После вчерашних посиделок с рыбацким напитком нет ни капли похмелья (всё таки натурпродукт есть натурпродукт). Почистив и просолив рыбу,мы выдвигаемся в сторону дома. Ну а по пути проверяем заветные места. Но тут неожиданно лето закончилось и наступила осень. Промокшие насквозь от проливного дождя спешим к ближайшей рыбацкой избе, чтоб просушиться … "На рыбалку с баяном" 1-я часть : https://youtu.be/3nDUVbacKzE "На рыбалку с баяном" 2-я часть : https://youtu.be/ajZavL3J9aE "На рыбалку с баяном" 3-я часть : https://youtu.be/1h2OLSYCYeI На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку"