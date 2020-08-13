Жительнице села Койгородок сосед перекрыл единственный проезд к дому
Жительница села Койгородок уже ощущает себя оторванной от большой земли. После проведенного соседом межевания пожилой женщине-инвалиду перекрыли единственный проезд к дому. Даже пройти к нему она может теперь только с разрешения соседа, владеющего земельным наделом. Вернуть право пользоваться проездом пенсионерка пытается в суде. Почему живущим бок о бок людям не удаётся договориться, выяснял Александр Ефремов.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки/дизлайки и делитесь мнением о видео в комментариях!
Наши социальные сети:
vk.com/vesti11 — основной источник информации о "Коми Гор".
instagram.com/komigor11 — публикуем ежедневные выпуски передачи "Вести-Коми. Утро".
Официальный сайт: komigor.com.
Ютуб-канал с молодёжными проектами: youtube.com/channel/UCAZYR3VJ3TL1_F9vXseoy9Q