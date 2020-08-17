Владимир Уйба и Игорь Шумаков подписали соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии.

Документ включает в себя перечень опасных гидрометеорологических явлений на территории региона – метеорологические, агрометеорологические, опасные природные явления в зоне оленеводства и гидрологические, а также их критерии. В рамках соглашения необходимо предоставлять властям республики гидрометеорологическую информацию, совершенствовать систему предупреждения об угрозе возникновения опасных природных явлений.