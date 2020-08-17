Развитие молодежной политики – такую тему за круглым столом обсудили представители общественности.

Они попытались ответить на вопросы – почему молодежь переезжает из Коми и как возможно решить эту проблему? 30 человек – примерно столько ежедневно переезжает из Коми в другие регионы страны. Основная часть которых – молодые люди. Ослабить статистику, уверены общественники, возможно – и в первую очередь через развитие такой сферы как образование. Ведь от него напрямую зависят профессиональные и финансовые перспективы жизни в регионе.