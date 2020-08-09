Рабочая встреча с промышленниками и представителями крупного бизнеса Республики Коми

Владимир Уйба встретился с промышленниками и представителями крупного бизнеса Республики Коми.

Обсуждены вопросы системного развития экономики республики и взаимодействия Правительства Республики Коми с Региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми.

«Я рад возможности встретиться с вами и обсудить важные для Республики Коми вопросы, — отметил Владимир Уйба. – Сейчас наша основная задача – поднять внутренний валовый продукт, увеличить объёмы производства, создать большее количество новых рабочих мест. Эту задачу нам предстоит решать совместно. Поэтому для меня очень важно услышать ваше мнение, где вы видите внутренние резервы, какой вектор развития в той или иной отрасли считаете нужным задать. Знаю, что у вас есть ряд предложений. Готов их обсуждать».

https://rkomi.ru/news/85849/