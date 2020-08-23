Лучший САМОГОН без запаха Гоним дедовским способом Супер Аппарат

Наша брага отгуляла просто великолепно ! Турбо дрожжи сделали своё дело.Как мы ставили брагу, показано здесь : https://youtu.be/hRGnz1zjpyw Пришла пора перегонки. Перегоняем дедовским способом с помощью простейшего аппарата. Интернет магазин "Майкопский бондарь" https://bochka01.ru/ Здесь вы найдёте всё для приготовления домашних напитков. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!