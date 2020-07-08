Встреча с первым вице-президентом РО РСПП Республики Коми Олегом Абрамовым

Владимир Уйба провёл встречу с первым вице-президентом Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми Олегом Абрамовым.

Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Республики Коми с Региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми по вопросам промышленного развития региона, а также предложения по системному развитию экономики республики.

В рабочей встрече приняли участие министр экономики Республики Коми Константин Плехов, исполняющий обязанности Министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Людмила Панюкова, исполнительный директор Коми республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (председатель) Виктор Филипчук.

https://rkomi.ru/news/85236/