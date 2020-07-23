Вести-Коми 23.07.2020
Вести-Коми. Выпуск 23.07.2020.
Темы выпуска:
0:50 — Ситуация с коронавирусом в Республике Коми.
2:02 — Детские сады Сыктывкара готовятся к открытию.
3:53 — Ситуация с коронавирусом в Республике Коми.
4:05 — В Коми определили лучших руководителей городов и районов.
4:40 — Усиление ответственности за торговлю насваем и снюсом.
5:20 — Мотоциклистам и водителям мопедов запретили лавирование между рядами.
5:58 — Минфин Коми проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности.
8:00 — Лесные пожары в Республике Коми.
8:37 — Приём заявлений на добычу бурого медведя.
9:17 — Итоги работы системы учета электронных ветеринарных сертификатов.
12:05 — Монтаж матч освещения на запасном поле Центрального стадиона в Сыктывкаре.