Вести-Коми 23.07.2020

Вести-Коми. Выпуск 23.07.2020.

Темы выпуска:

0:50 — Ситуация с коронавирусом в Республике Коми.

2:02 — Детские сады Сыктывкара готовятся к открытию.

3:53 — Ситуация с коронавирусом в Республике Коми.

4:05 — В Коми определили лучших руководителей городов и районов.

4:40 — Усиление ответственности за торговлю насваем и снюсом.

5:20 — Мотоциклистам и водителям мопедов запретили лавирование между рядами.

5:58 — Минфин Коми проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности.

8:00 — Лесные пожары в Республике Коми.

8:37 — Приём заявлений на добычу бурого медведя.

9:17 — Итоги работы системы учета электронных ветеринарных сертификатов.

12:05 — Монтаж матч освещения на запасном поле Центрального стадиона в Сыктывкаре.