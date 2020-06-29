Рабочее совещание по подготовке городов и районов Коми к 100-летию Республики Коми

Владимир Уйба провёл первое рабочее совещание по подготовке городов и районов Коми к 100-летию республики.

На совещании, которое состоялось 26 июня, заслушана информация о ходе подготовки к вековому юбилею региона в Сыктывкаре, а также о ремонте многоквартирных жилых домов и программе благоустройства территорий столицы республики.

«Нам с вами даётся возможность пережить уникальное событие – вековой юбилей республики. Поэтому необходимо объединить все наши усилия, нарастить темп работы и действовать как один слаженный коллектив, — обратился к участникам совещания Владимир Уйба. – Необходимо, чтобы 100-летие республики запомнилось жителям не только ярким культурно-массовыми мероприятиями, но и реализацией важных для людей инфраструктурных социально-значимых проектов. Каждый житель республики должен почувствовать атмосферу праздника, качественные изменения и обязательно причастность к этой значимой дате. При этом считаю очень важным продумать такие созидательные мероприятия, которые люди сделают сами, внесут свою лепту в благоустройство родных городов, сёл и деревень».

Первой о ходе подготовки к столетию Республики Коми проинформировала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. В частности, она рассказала о планах по благоустройству территорий.

https://rkomi.ru/news/85085/