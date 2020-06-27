Рабочая встреча с директором ФСИН России Александром Калашниковым

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с директором ФСИН России Александром Калашниковым.

В ходе встречи, которая состоялась 26 июня в Сыктывкаре, исполняющему обязанности Главы Республики Коми представлен врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми Дмитрий Коновалов.

Владимир Уйба и руководство ФСИН России обсудили вопросы взаимодействия, развития производственной деятельности, ремонта объектов учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Так, в рамках ведомственной программы развития в ближайшие три года будут проведены ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений УФСИН.

https://rkomi.ru/news/85081/