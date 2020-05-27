Владимир Уйба: «Сельское хозяйство нуждается в особой поддержке».

26 мая по инициативе исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйба состоялось видеоселекторное совещание с сельхозпроизводителями республики, посвящённое поддержке и развитию отрасли.

«Я понимаю, что сейчас сельское хозяйство, как и большинство других отраслей, оказалось в трудном положении и нуждается в особой поддержке. В мой адрес поступают обращения, есть вопросы, которые требуют рассмотрения на уровне руководителя региона. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы выслушать и изучить ваши предложения, в том числе и по возможному изменению подходов к оказываемой государственной поддержке», — обратился к участникам Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/84430/