Реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

Владимир Уйба: реконструкция стадиона не должна угрожать безопасности людей.

Сегодня, 24 мая, исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре. Реконструкция ведётся в рамках подготовки к проведению в Республике Коми Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.

На данный момент на объекте завершён демонтаж западной, северной и южной трибун; демонтированы табло и мачты освещения; выполнено устройство шпунтовой стенки на западной трибуне; устройство котлована. Продолжаются работы по устройству фундаментов, дренажа, сетей внутреннего водоснабжения и канализации, вентиляции, а также каменная кладка внутренних стен и перегородок.

В ходе осмотра объекта Владимир Уйба обратил внимание подрядчика на обеспокоенность жителей домов, расположенных на улице Карла Маркса.

https://rkomi.ru/news/84363/