Реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре
Владимир Уйба: реконструкция стадиона не должна угрожать безопасности людей.
Сегодня, 24 мая, исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре. Реконструкция ведётся в рамках подготовки к проведению в Республике Коми Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.
На данный момент на объекте завершён демонтаж западной, северной и южной трибун; демонтированы табло и мачты освещения; выполнено устройство шпунтовой стенки на западной трибуне; устройство котлована. Продолжаются работы по устройству фундаментов, дренажа, сетей внутреннего водоснабжения и канализации, вентиляции, а также каменная кладка внутренних стен и перегородок.
В ходе осмотра объекта Владимир Уйба обратил внимание подрядчика на обеспокоенность жителей домов, расположенных на улице Карла Маркса.
https://rkomi.ru/news/84363/