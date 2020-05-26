Владимир Уйба провёл рабочее совещание по вопросам реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре.

Напомним, 24 мая исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход реконструкции объекта, которая ведётся в рамках подготовки к проведению в Республике Коми Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.

В ходе осмотра объекта Владимир Уйба подчеркнул, что его реконструкция не должна угрожать безопасности людей. Этот вопрос был рассмотрен также на совещании.

По словам руководителя ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Андрея Некрасова, реконструкция идёт в соответствии с контрактным графиком, отставаний нет. Оборудование заказано и оплачено, сроки поставки – с 15 июня до конца августа.

В процессе производства работ ведётся мониторинг текущего состояния жилых домов по улице Карла Маркса, по мере линейного продвижения работ вдоль улицы. Владимир Уйба поручил усилить этот контроль и оперативно реагировать на каждый сигнал от жителей, если таковые будут поступать.

https://rkomi.ru/news/84390/