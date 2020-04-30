Заседание Государственного Совета Республики Коми

Владимир Уйба принял участие в апрельском заседании Государственного Совета Республики Коми.

Заседание состоялось 29 апреля с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Уважаемые депутаты, хочу поблагодарить вас за то, что приняли решение и в сегодняшних непростых условиях, вызванных распространением коронавируса, собрались на заседание, — приветствовал депутатов Владимир Уйба. – На сегодняшнее заседание внесён целый ряд важных законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Это очень важные, своевременные и востребованные меры поддержки, которые люди очень ждут. Откладывать их решение нельзя».

http://rkomi.ru/news/83870/