ВКС по ситуации в Усинске, связанной с перерасчётами за тепловую энергию

Владимир Уйба поручил Службе стройжилтехнадзора проверить обоснованность начисленных корректировок за отопление в Усинске.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми провёл сегодня видеоселекторное совещание по ситуации в Усинске, связанной с перерасчётами за тепловую энергию.

«Цифры и суммы, которые указаны в квитанциях, поставили усинцев, мягко выражаясь, в тупик, — прокомментировал глава региона. — Нам надо в этом вопросе разобраться и выработать механизмы реагирования, принять соответствующие меры. Я уже дал поручение Службе стройжилтехнадзора, начата проверка в отношении правильности проведения перерасчёта за тепло. Провести её необходимо как можно быстрее и, конечно же, в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и администрацией города».

http://rkomi.ru/news/83370/