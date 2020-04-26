Рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с врачами Республики Коми

Владимир Уйба провёл рабочее совещание с врачами Республики Коми.

Совещание состоялась 24 апреля в режиме видеоконференцсвязи. В нём приняли участие медики из семи учреждений здравоохранения региона, в которых лечат или собираются лечить больных с диагнозом COVID-19.

«Все, кто находится на передовой – будь то врач, медсестра, фельдшер, санитарка или технический персонал – все вы сегодня герои. Я понимаю, что такое работа в чрезвычайных ситуациях, я знаю не понаслышке, что такое работать в очаге. А сегодняшний очаг – особенный, смертельно опасный. Но отступать нам некуда, поэтому я прошу вас выстоять», – обратился Владимир Уйба.

Руководители медучреждений проинформировали временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми о готовности к приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией.

http://rkomi.ru/news/83748/