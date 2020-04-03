На четыре дня в тайгу Подальше от коронавируса Часть 1 Рыбалка на хариуса

Эпидемия. Позакрывали учебные заведения. Везде карантин. Решили уехать в тайгу. Подальше от заразы,подальше от толпы. Поближе к свежему воздуху,чистой воде. Впереди 4 дня рыбалки и жизни в таёжной избушке на берегу озера. Канал «Сергей р.Камчатка» https://www.youtube.com/channel/UCoz4Wtw32JFeywqb5mZS8xw Душевный ролик «Берега» https://www.youtube.com/watch?v=94eHQV2kX6k Ролик «Золотая лунка»https://youtu.be/lwvUAWvKFNA Где купить сапоги «Медведь»с шипами https://www.vezdekhod.com/gde-kypit-v-roznizy/ Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283