Дальняя рыбалка на ХАРИУСА Часть 3 Кабанчики под занавес

Без труда не вынуть рыбку из пруда. Не зря так молвит народная пословица. Только труд и упорство может привести к успеху.Если даже с раннего утра не было ни одной поклёвки, то в обед, можно поймать. Да ещё и трофейные экземпляры. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzukD2_hhc6kywH7TNEeePh1 Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzvv2fZGIzX4A5DzihIsOT8- Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y Налим : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzvjMHIUi13N-ero9q82q8Uj Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzsIUgf9jo6BqY4UgRTfksrl Охота : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzuukdTbQQYovZvTUBZadBwV ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283