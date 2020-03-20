И снова один в тайге Рыбалка на ХАРИУСА Часть 2 Зачётные экземпляры

Второй день одиночного похода. Ударил мороз. Переезд на новое место. Первые поклёвки. Неудачное падение. Зачётные экземпляры.Всё это вы увидите во второй части фильма о моём одиночном походе в тайгу. Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283