Рабочая встреча с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексеем Ивановым

Ухтинский нефтеперерабатывающий завод после январского пожара продолжает работать стабильно.

​Сегодня, 13 февраля, во время рабочей поездки в Ухту предприятие посетил Сергей Гапликов. Глава Республики Коми провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (100%-е дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Алексеем Ивановым.

«Для меня было важно убедиться лично, что чрезвычайное происшествие – пожар, который произошел 9 января, не оказал значительного влияния на работу предприятия. Благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб пожар оперативно ликвидирован, обошлось без серьезных жертв. Все основные технологические объекты «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» продолжают работу. Значит, потребители в республике будут обеспечены качественным топливом», — отметил Сергей Гапликов.

На встрече обсуждались отдельные направления работы предприятия и перспективные планы развития завода.

http://rkomi.ru/news/81833/