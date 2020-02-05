Рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хаутала

В Коми с деловым визитом находится официальная делегация Финляндии.

Сегодня, 4 февраля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хаутала, во главе с которым в Сыктывкар прибыли представители ведущих производителей лесопромышленного оборудования и консалтинговых компаний Финляндии. На встрече обсуждались вопросы развития международного сотрудничества.

http://rkomi.ru/news/81647/